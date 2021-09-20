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Общество20 сентября 2021 9:15

В Коми обещают очередной наплыв клещей

Источник:kp.ru
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Сейчас они хотят наесться впрок

Сейчас они хотят наесться впрок

Фото: архив "КП"

В осенний период специалисты Роспотребнадзора вновь ожидают наплыв сообщений, связанных с клещами. По словам ведущего научного сотрудника ведомства Натальи Шашиной, насекомые могут подпортить отдых грибникам.

Однако такая ситуация сохранится, если температура на улице будет выше девяти градусов тепла – такой уровень необходим клещам для сохранения активности. В интервью радио Sputnik биолог рассказала, что эти насекомые не только переносят энцефалит и боррелиоз, но и могут стать серьезной опасностью для питомцев, в частности собак.

Наталья Шашина подчеркнула, что осень менее опасна в плане клещей. Однако все же стоит быть осторожными – насекомые сейчас стараются напитаться впрок.

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