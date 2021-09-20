Во время шторма в Коми пропал 35-летний мужчина

В Инте ищут пропавшего в шторм мужчину Фото: Архив "КП"

В Инте начались поиски пропавшего 35-летнего местного жителя. Мужчина пропал во время поездки на моторной лодке по реке Уса. Об исчезновении жителя села Адьзвавом спасателям сообщила мать пропавшего.

Как уточняет БНК, мужчина пропал еще 17 сентября. В последний раз его видели на подъезде к селу Косьювом. Сейчас поиски осложнены тем, что на реке большая волна.

На данный момент сельчанина разыскивают с помощью моторной лодки двое спасателей.

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