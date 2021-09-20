Сыктывкарские коммунальщики объяснили, чем опасны опавшие листья

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Опавшая осенняя листва может стать причиной аварий на дорогах Сыктывкара. Об этом рассказали столичные коммунальщики. По их словам, желтые листья могут принести немало неприятностей, если не убрать их вовремя. Так, из-за них страдают сцепные качеств колес машин, что приводит к ДТП и заносам.

Еще одна причина, по которой стоит избавляться от листвы, это засор дождеприемников и водоотводных лотков. Вода, не ушедшая в канализацию, скапливается на дорогах и замерзает в холодное время суток. Из-за чего повышается риск получить травму пешеходам, а автолюбителям попасть в аварию.

- Листва также приводит к подтоплению прилегающих территорий и разрушению дорожного покрытия, - цитирует пресс-службу МУП «Дорожное хозяйство» издание «Комиинформ»

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