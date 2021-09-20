Стали известны подробности смерти пропавшего 34-летнего Никиты Осадчего из Сыктывкара

Фото: «Лиза Алерт Коми»

Смерть пропавшего 34-летнего Никиты Осадчего из Сыктывкара не носит криминальный характер. Об этом сообщили в пресс-службе СК по Коми.

- Проведенные следственные мероприятия и судебно-медицинская экспертиза не выявили криминальных следов смерти жителя Сыктывкара, - заявили в ведомстве.

Напомним, мужчина пропал 17 сентября. Он ушел из дома и больше не вернулся.

Смерть сыктывкарца стала сильным ударом для его семьи и друзей. Они до последнего надеялись найти его живым, однако чуда не произошло.

- Люблю тебя бесконечно и навсегда, - написала Евгения, скорбя по погибшему.

Мужчину похоронили в родном городе. Сейчас следователи продолжают доследственную проверку.

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