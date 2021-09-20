В школах Коми усилят меры безопасности после стрельбы в Пермском университете

В Коми усилят меры безопасности в образовательных учреждениях Фото: Архив "КП"

В Коми усилят меры безопасности во всех учебных заведениях. С таким заявлением после стрельбы в Пермском государственном университете сделала министр образования республики Наталья Якимова.

Она написала на своей странице в соцсетях о том, что в детских садах, школах, техникумах, колледжах и вузах, учреждениях дополнительного образования республики будут проведены профилактические работы по недопущению террористических актов.

Глава ведомства также выразила соболезнования семьям погибших. Она отметила, что не может найти слова, чтобы выразить весь ужас происходящего.

Страшная новость пришла сегодня из Перми. Неизвестный устроил стрельбу в одном из корпусов Пермского государственного университета, есть погибшие и раненые. Жуткая трагедия унесла жизни людей. С болью и сочувствием слежу за событиями в университете. Невозможно передать словами то, что случилось. Такие события не должны происходить нигде и никогда! Мной сразу же были даны дополнительные поручения по усилению мер безопасности и проведению профилактических мероприятий во всех образовательных организациях Республики Коми: детских садах, школах, техникумах, колледжах и вузах, учреждениях дополнительного образования. Безопасность обучающихся и педагогов – это наиважнейший приоритет, и обеспечивать ее необходимо постоянно. Важно нам всем проявлять бдительность и внимание ко всему происходящему.

Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Республика Коми разделяет вашу скорбь и горечь невосполнимой утраты, - написала Якимова.

Напомним, в Перми студент вуза открыл стрельбу в корпусе учебного заведения. По данным СМИ, ее устроил 18-летний Тимур Б. За несколько минут до инцидента на его странице во «ВКонтакте» появился пост, в котором описывалось грядущее нападение на университет.

Добавим, что молодой человек убил восемь человек, еще 28 ранил при нападении на Пермский государственный национальный исследовательский университет.

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