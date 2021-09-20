В Коми ревнивица от обиды подожгла дом своего возлюбленного

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело. Фото: Нина ЮШКОВА

В одном из населенных пунктов Усть-Цилёмского района пожарная бригада выехада тушить деревянный дом. Участковый полиции выявил подозреваемую в поджоге.

Незадолго до пожара 62-летний хозяин дома распивал спиртное со своей 59-летней сожительницей. В какой-то момент мужчина выпроводил женщину из жилого помещения, закрылся изнутри и больше ее не впускал. Женщина, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности, безработная, очень разозлилась и решила отомстить своему другу. Злоумышленница нашла в дровянике у дома канистру с дизельным топливом, разлила его по помещению и подожгла. Огонь лихо перекинулся с сарая на жилое помещение. Когда женщина осознала, что натворила, попыталась затушить пожар, вылив ведро воды на бушующее пламя. Всё было тщетно, огонь уже разгулялся, и остановить его было невозможно. Сожительница испугалась и убежала.

Хозяин дома попытался выбраться через дверь, но вокруг неё всё было охвачено огнем и дымом. Сельчанин вернулся в комнату, забрал документы и некоторые ценности, выпрыгнул через окно. Дом и всё имущество внутри сгорели.

Подозреваемая во всем призналась. Поводом такого поступка послужила обида – её возлюбленный дал ей повод для ревности к другой даме. Женщина подчеркнула, что не желала смерти своему сердечному другу, а просто разозлилась на него.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса РФ (то есть умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога), ей избрана мера пресечения – подписка о невыезде. Проводится дальнейшее следствие.

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