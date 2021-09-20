В Коми обнаружено тело пропавшего на реке Сэбысь рыбака

В Коми на реке Сэбысь пропали рыбаки, тело одного из них нашли Фото: архив "КП"

В Коми завершены поиски одного из пропавшего на реке Сэбысь рыбака. Его тело было обнаружено рядом с лодкой, которую прибило к речной яме. Судьба второго мужчины остается до сих пор неизвестной.

Как сообщает издание «Комиинформ», трагедия произошла 18 сентября в районе поселка Малая Пера. Двое мужчин в возрасте 40 лет днем отправились проверить сети и не вернулись. Трое оставшихся в избушке рыбаков обратились за помощью, когда поняли, что их товарищи потерялись.

На данный момент ведутся работы по обнаружению второго рыбака.

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