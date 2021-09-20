В городе Коми подвалы трех домов затопили канализационные воды

Фото: группа «Емва, Княжпогостский район»

Жители Емвы столкнулись с неприятной, в прямом смысле этого слова, проблемой. Пожвалы их домов затопила канализационная вода. Жильцы жалуются на неприятный запах фекалий и нечистот.

По данным БНК, в трех городских домах заполнился колодец, из-за чего воды вышли за границы сооружения. Причиной коммунальной аварии стала неисправность инженерных сетей.

На данный момент коммунальщики работают над устранением проблемы, заявили городские власти.

- После жалобы от жителей обслуживающая дома организация восстановила работу канализационных сетей, - цитирует БНК администрацию Емвы.

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