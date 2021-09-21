Житель Коми покалечил полицейского и обвинил его в насилии

Теперь мужчине придется отбывать наказание Фото: Архив "КП"

Сорокалетний воркутинец предстал перед судом как фигурант запутанного уголовного дела, в котором стороны взаимно обвиняли друг друга. Однако суд в итоге подтвердил правдивость слов лишь одной из них.

Все произошло в мае. По данным СК Коми, оперуполномоченный приехал к мужчине домой по заявлению о краже. В доме на улице Парковой, где живет горожанин, и произошел конфликт. Полицейский сказал, что им нужно проехать в отделение. Подсудимый поначалу согласился, но потом внезапно вылил содержимое газового баллончика на правоохранителя.

Экспертиза позже показала, что мужчина был пьян. Сотрудник МВД получил химический ожог шеи, лица и глаз. Прокуратура также отмечает, что воркутинец пытался сымитировать нападение. Он попросил знакомого ударить его, а потом позвонил в отделение и рассказал, что полицейский напал на него.

Теперь по решению суда житель Воркуты отправится в колонию строгого режима на 5 лет.

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