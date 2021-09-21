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Недвижимость21 сентября 2021 8:15

Власти Сыктывкара проверит дом, где пахнет канализацией

Источник:kp.ru
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Проверит заявление жителей инспекция

Проверит заявление жителей инспекция

Фото: Архив "КП"

Сотрудники мэрии Сыктывкара займутся домом, где вот уже долгое время пахнет нечистотами. Этот вопрос был поднят во время прямой линии Общественной приемной главы Коми.

В приемную обратилась Наталья, которая живет на Покровском бульваре, 5. В этом доме жильцы уже неоднократно жаловались на запах канализации, но управляющая компания ГЖЭК так ничего и не предприняла. Кроме того, в доме уже много лет не делали ремонт, а тротуар поблизости и вовсе разбит.

По итогу было решено перевести жалобу в администрацию города, сотрудники которой уже скоро придут с инспекцией, по итогам которой будет озвучено решение проблемы.

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