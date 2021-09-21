Осужденным в Коми разрешат долгие свидания

Однако нужно соблюсти несколько условий Фото: Архив "КП"

УФСИН Коми разрешил заключенным вновь выходить на длительные свидания. Это обусловлено смягчением ситуации по ковиду. Теперь долгие встречи с близкими будут возможны в тех местах заключения, где нет карантина.

При этом придется соблюдать достаточно строгие требования. На само свидание можно явиться родственникам, если за 3 дня до назначенного срока они предоставят отрицательный ПЦР-тест. Также необходимо наличие масок и перчаток и отсутствие признаков температуры.

Во время самого свидания нужно иметь при себе маски в достаточном количестве, чтобы обеспечить и себя, и осужденного. Снять их можно будет только в спальных помещениях. Если правила посещения нарушат, то администрация колонии оставляет за собой право прервать свидание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми ревнивица от обиды подожгла дом своего возлюбленного (подробности)