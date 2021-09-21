В Сыктывкаре вернули на место памятную доску Евгению Катаеву

Фото: Минздрав Коми

На здании Станции переливания крови в Сыктывкаре восстановили памятную доску первому председателю президиума Верховного Совета Коми АССР Евгению Катаеву.

Как отмечает Минздрав региона, доска ранее уже висела на здании станции. Ее установили в 1977 году. Но, к сожалению, табличку уничтожили вандалы в 90-х.

Сейчас мемориальный знак решили воссоздать, на этом настоял сын деятеля Николай. Власти поддержали это решение, торжественное открытие состоялось накануне.

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