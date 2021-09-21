Четверо жителей Коми лишились более 100 тысяч рублей, делая покупки в сети

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Четверо жителей Коми стали жертвами мошенничества при заказе товаров через Интернет, общая сумма ущерба превысила 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Так, житель Прилузья 1976 года рождения хотел купить производственную мясорубку. Мужчина связался с «продавцом», и тот заключил договор поставки. Покупатель перевел 43 370 рублей, но мясорубку так и не получил.

Сыктывкарец 1973 года рождения собирался купить пиломатериалы. Он нашел объявление и связался с продавцом. Покупатель перевел более 31 тысячи рублей, и связь с поставщиком прервалась. Обещанные стройматериалы житель столицы Коми не получил.

Жительница Усинска, 1966 года рождения перевела 24 500 рублей за сканер. Еще 13 тысяч рублей лишился житель Печоры 1968 года рождения, планировавший купить водонагреватель. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Житель Коми пытался купить шины и лишился почти 30 тысяч рублей

Подозреваемого в мошенничестве задержали