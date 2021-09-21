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Общество21 сентября 2021 9:33

В Коми пропал 55-летний Олег Нефедов

Источник:kp.ru
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Фото: «Лиза Алерт Коми»

Фото: «Лиза Алерт Коми»

В Коми бесследно исчез 55-летний житель поселка Усть-Пожег Олег Нефедов. Об этом сообщают волонтеры «Лиза Алерт Коми» в социальных сетях.

В ориентировке уточняется, что мужчина ушел из дома еще 14 сентября, с тех пор он перестал выходить с родственниками на связь. Известно, что в день исчезновения он надел черную куртку и ушел в неизвестном направлении.

Приметы: рост 168 см, худощавого телосложения, темно-русые волосы, голубые глаза.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 02.

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