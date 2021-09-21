В Коми запустили на полную мощность ангиограф за 42 миллиона рублей

Фото: пресс-служба Минздрава Коми

Новый ангиограф, закупленный в Клинический кардиологический диспансер за 41,9 миллиона рублей, запущен на полную мощность. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава.

Ангиографическую систему PHILIPS Azurion приобрели в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Только за пять месяцев работы на ней удалось обследовать более тысячи пациентов. Azurion позволяет улучшить качество диагностики, выполнять все необходимые вмешательства, которые направлены на лечение болезнеи сердца, головного мозга и периферических артерии и проводить более сложные вмешательства при поражениях сосудов.

Кроме того, ангиограф имеет современный софт и дополнительные вспомогательные программы. Для удобства работы хирурга комплекс оснащен огромным экраном. Это позволяет вывести несколько источников видеоизображения на экран. Высокое разрешение изображения позволяет увидеть даже самые мельчайшие нарушения в работе сердечно-сосудистой системы, головного мозга и других органов.

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