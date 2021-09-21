Пропавшего в шторм жителя Коми нашли мертвым

На реке Уса в Интинском районе найдено тело пропавшего в шторм мужчины Фото: Архив "КП"

В Коми завершены поиски пропавшего жителя Интинского района. Мужчина исчез во время шторма, бушевавшего на реке Уса в минувшую субботу. Интинец, будучи в нетрезвом состоянии, отправился на моторной лодке из деревни Адзьвавом в деревню Косьювом.

Как сообщает издание «Комиинформ» со ссылкой на СПАС-Коми, накануне тело мужчины было найдено в реке. Его труп обнаружили в семи километрах севернее деревни Ягъель.

По предварительным данным, 35-летний мужчина утонул.

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