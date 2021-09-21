Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия21 сентября 2021 10:09

Пропавшего в шторм жителя Коми нашли мертвым

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
На реке Уса в Интинском районе найдено тело пропавшего в шторм мужчины

На реке Уса в Интинском районе найдено тело пропавшего в шторм мужчины

Фото: Архив "КП"

В Коми завершены поиски пропавшего жителя Интинского района. Мужчина исчез во время шторма, бушевавшего на реке Уса в минувшую субботу. Интинец, будучи в нетрезвом состоянии, отправился на моторной лодке из деревни Адзьвавом в деревню Косьювом.

Как сообщает издание «Комиинформ» со ссылкой на СПАС-Коми, накануне тело мужчины было найдено в реке. Его труп обнаружили в семи километрах севернее деревни Ягъель.

По предварительным данным, 35-летний мужчина утонул.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стали известны подробности смерти пропавшего 34-летнего Никиты Осадчего из Сыктывкара