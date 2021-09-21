В Сыктывкаре «Фольксваген» сбил мотоциклиста

Фото: ГИБДД Сыктывкара

В понедельник, 20 сентября, в Сыктывкаре «Фольксваген Джетта» сбил мотоцикл «Кавасаки», в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в городском ГИБДД.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около 13.30. Мужчина 1997 года рождения ехал за рулем иномарки по Октябрьскому проспекту со стороны улицы Печорской. На перекрестке с улицей Чкалова он решил повернуть налево и сбил мотоцикл. Он ехал навстречу со стороны улицы Красных Партизан на зеленый свет.

В результате ДТП пострадал мотоциклист 1984 года рождения. Мужчина получил ушиб нижней трети левого предплечья. Госпитализация ему не понадобилась.

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