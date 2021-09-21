В Коми обнаружен труп пропавшего Константина Кота

Фото из личного архива погибшего

В Коми завершены поиски Константина Кота, пропавшего в августе этого года. Об этом сообщили волонтеры. Мужчина был найден мертвым, рассказали они.

Напомним, житель Усинска пропал 20 августа, когда с товарищами отправился на рыбалку. В какой-то момент лодка перевернулась и все трое оказались в воде: двоим удалось выбраться, а Константина унесло течение.

Все это время родные верили, что его найдут в ближайшее время и не теряли надежду на то, что он вернется к ним живым. Однако чуда не произошло. Его труп прибило к берегу, где его нашли местные жители Усинского района.

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