В Коми горели автомобили

По предварительной причине неисправность электрооборудования Фото: Нина ЮШКОВА

20 сентября в 13:44 в с. Койгородок загорелся автомобиля у д.1 по улице 70 лет Октября. Пожарно-спасательные подразделения Койгородского района – 5 пожарных на 2 единицах техники – примчались до него за 3 минут, огонь потушили. В результате пожара поврежден моторный отсек, люди не пострадали. Предварительная причина пожара – неисправность электрооборудования.

Ещё один автомобиль загорелся в селе Кожмудор Усть-Вымского района. Двое пожарных на одной автоцистерне приехали в течение 10 минут, в 16:47 пожар был потушен. Люди не пострадали, но автомобиль был поврежден. По предварительной причине, также неисправность электрооборудования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На крупной пилораме в Коми произошел пожар

Известны подробности и информация о пострадавших (подробности)