В Сыктывкаре бизнесменам отменят некоторые «ковидные» льготы

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В Сыктывкаре отменят некоторые льготы, связанные с введением коронавирусных ограничений. Соответствующий проект постановления рассмотрит Совет города.

В марте прошлого года владельцев рекламных конструкций освободили от уплаты платежей в муниципальный бюджет. Сумма поддержки в прошлом году составила 821,3 тысячи рублей, а в этом – 327,5 тысячи рублей. В проекте постановления отмечается, сейчас в Коми ослабили ряд антиковидных ограничений. В частности, разрешена работа большинства предприятий, учреждений.

Кроме того, эта мера поддержки была прописана и в указе главы Коми о введении режима повышенной готовности. Однако в июле этот пункт из указа исключили, и предоставление меры поддержки прекратили.

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