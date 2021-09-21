В Сыктывкаре мотоциклист врезался в бордюр и попал в больницу

Фото: ГИБДД Сыктывкара

В понедельник, 20 сентября, в Сыктывкаре мотоцикл «Хонда» врезался в бордюр, в результате чего пострадал водитель. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около 22.50. Мужчина 1991 года рождения ехал на мотоцикле «Хонда» по Октябрьскому проспекту со стороны улицы Димитрова. На перекрестке с улицей Коммунистической он не справился с управлением. Из-за этого мотоцикл врезался в бордюрный камень и опрокинулся. В результате ДТП пострадавший попал в больницу с переломами ноги и пальца.

За год мужчину 11 раз привлекали к ответственности за нарушение ПДД. При этом у него есть права на машину, но нет прав на мотоцикл. На нарушителя составили три административных протокола. Мотоцикл поместили на спецстоянку.

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