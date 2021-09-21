В Коми должника по алиментам вынудили пойти на работу

Фото: управление ФССП по Коми

В Печоре административное наказание побудило должника по алиментам устроиться на работу. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФССП по Коми.

Житель Печоры 1978 года рождения должен переводить треть дохода на содержание сына и дочери. Мужчина уволился и перестал помогать детям. Судебный пристав рассчитала задолженность исходя из средней заработной платы в стране. На мужчину составили административный протокол, и мировой судья назначил должнику наказание в виде 60 часов обязательных работ.

Для того, чтобы избежать дальнейших последствий, печорец в течение часа после судебного разбирательства устроился работать в управляющую компанию. До тех пор, пока задолженность по алиментам в размере 330 тысяч рублей не будет погашена, у работника будут удерживать 70% зарплаты.

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