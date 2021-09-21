Под Сыктывкаром молодая волчица угодила в капкан

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В лесу Сыктывкара волчица попала в капкан столичного охотника на диких животных Игоря Вихростюка. Об этом рассказал в своем видеоблоге мужчина.

По его словам, у волчицы еще молочные зубы и, как называют таких особей сами охотники, она «прибылая этого года». Установить капканы в нужном месте помогла собака, которая обнаружила мочевую точку волчицы.

Сам Игорь говорит о себе, что следит за численностью волков и не допускает их вода к людям.

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