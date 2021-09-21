Избившего до смерти 25-летнюю девушку мужчину заключили под стражу

Житель Троицко-Печорского района заключен под стражу Фото: Архив "КП"

В Коми 33-летний житель Троицко-Печорского района отправлен на два месяца под стражу в СИЗО. Такое решение принял суд. Мужчину обвиняют в жестоком убийстве своей 25-летней возлюбленной.

Он избил ее в лесу до смерти. Девушка скончалась от тяжелых травм на месте происшествия. Известно, что между парой возник конфликт, в ходе которой пьяный мужчина поднял на сожительницу руку.

- Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение, в отношении него по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СК по Коми.

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