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Здоровье21 сентября 2021 16:21

За неделю в Коми заболеваемость ОРВИ выросла на две тысячи новых случаев заражения

Источник:kp.ru
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В регионе циркулируют вирусы не гриппозной этиологии

В регионе циркулируют вирусы не гриппозной этиологии

Фото: Архив "КП"

В Коми растет заболеваемость ОРВИ. По данным регионального Роспотребнадзора, случаев инфицирования стало на две тысячи больше, чем было неделей ранее. Так, 11,7 тысяч жителей республики пожаловались на недомогание.

Отмечается, что более 6,5 тысяч - это дети. В процентном соотношении взрослые и несовершеннолетние болеют почти одинаково.

- Среди заболевших 56% составляют дети в возрасте до 14 лет, 44% - взрослое население, - сообщили в надзорном органе.

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