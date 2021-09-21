Уйба встретился с юным чемпионом Европы по боксу

Фото: пресс-служба главы Коми

Во вторник, 21 сентября, глава Коми Владимир Уйба встретился с чемпионом Европы 2021 года по боксу среди юношей 15-16 лет Егором Колосковым. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя региона.

Колосков – уроженец Ухты. Он занимается боксом с шести лет. Ухтинец входит в основной состав российской сборной. На Первенстве Европы Колосков занял первое место в весовой категории до 52 килограмм. Боксер провел четыре боя, в одном выиграл нокаутом. На международных соревнованиях «I Игры стран СНГ» боксер взял золотую медаль.

Наставник Колоскова – Юлия Кравцова – работает тренером с 2008 года. 15 ее воспитанников имеют юношеские разряды, три воспитанника – спортивные разряды, еще трое выполнили нормативы кандидата в мастера спорта.

– Егор, поздравляю тебя с победой на Первенстве Европы и Первых Играх стран СНГ. Европа узнала про Республику Коми и Сыктывкар, – сказал Уйба.

Глава республики назвал это подарком к столетию республики. Уйба призвал Колоскова останавливаться на достигнутом.

– Ты достоин того, чтобы стать чемпионом мира и выйти на олимпийский уровень, – подчеркнул глава Коми.

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