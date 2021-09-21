В Коми рецидивист задушил 66-летнюю женщину

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В Печоре 49-летнего рецидивиста подозревают в убийстве 66-летней местной жительницы. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, мужчина и женщина выпивали в комнате общежития по Печорскому проспекту. В какой-то момент между ними возник конфликт, и злоумышленник задушил знакомую.

Ранее подозреваемый не раз был судим и отбывал наказание в местах лишения свободы. Мужчину задержали, и он дал признательные показания. Фигуранту предъявили обвинение, он заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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