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Происшествия22 сентября 2021 6:45

Жительница Коми потеряла несколько тысяч рублей на общении в соцсети

Источник:kp.ru
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Фото: pexels

Фото: pexels

В ухтинскую полицию обратилась 43-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что отдала более 8 тысяч рублей мошенникам в соцсети «ВКонтакте».

Причиной тому стало объявление: в одном из аккаунтов пострадавшая увидела информацию о продаже одежды и обуви. Она захотела купить ботинки и куртку, но продавец потребовал предоплату. Женщина согласилась с такими условиями, но в итоге не дождалась ни товара, ни возврата денег. Страница продавца и вовсе вскоре оказалась удалена.

Полицейские нашли мошенницу в Башкирии, ею оказалась 20-летняя девушка. Несмотря на молодой возраст, она уже имеет судимость. Девушка призналась во всем.

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