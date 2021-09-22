Волонтеры Коми свернули поиски 55-летнего Олега Нефедова

Фото: Лиза Алерт

Добровольцы отряда «Лиза Алерт» в Коми предупредили, что поиски пропавшего Олега Нефедова завершаются. Причиной тому стала радостная новость: мужчину нашли живым.

Напомним, 55-летний мужчина жил в поселке Усть-Пожег. О его поисках объявили совсем недавно, хотя сельчанина не видели еще с 14 сентября.

Однако все завершилось благополучно, пропавшего отыскали буквально через несколько часов после объявления волонтеров. Где находился мужчина все это время, пока неизвестно.

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