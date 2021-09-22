Молодого мужчину в Коми задержали с крупной партией наркотиков

Один из них решил просто выручить товарища Фото: Архив "КП"

Суд города Ухты рассмотрит уголовное дело в отношении двух молодых мужчин: 30 и 28 лет. Их судили сразу по двум статьям, связанным с наркотиками.

Младший из них работал с интернет-магазином, который занимался торговлей запрещенными веществами. Когда ему в очередной раз поручили забрать партию наркотиков в Сыктывдинском районе, мужчина заболел. Тогда он попросил друга сделать работу за него.

Товарищ поехал в лес, но не смог осуществить задуманное. В итоге полицейские задержали ухтинцев с крупной партией синтетических и растительных наркотиков общим весом свыше 2 кг.

Сейчас подозреваемые содержатся в СИЗО. Дело направлено в суд.

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