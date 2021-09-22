В Коми умер заслуженный врач Анатолий Лукьянов

Фото: Минздрав Коми

Минздрав Коми сообщил о смерти заслуженного врача РСФСР, заслуженного работника региона Анатолия Лукьянова. Более сорока лет он трудился на благо республики.

Сразу после окончания университета он приехал в Коми, где вскоре возглавил Сыктывкарский медколледж. Его работа была направлена на повышение профессионализма и уровня комфорта студентов. Так, были возведены два новых общежития и корпус с лабораториями, а также открыты новые направления подготовки. Все это время он продолжал и врачебную практику, работая акушером-гинекологом в роддоме.

«Все, кому приходилось работать с Анатолием Илларионовичем, знают его как профессионала, умелого руководителя, авторитетного организатора здравоохранения. <...> Искренне сожалеем об утрате такого доброго и светлого человека», - пишет Минздрав.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Оксана Самойлова поговорила с родным отцом спустя 20 лет (подробности)