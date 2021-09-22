В Коми ученые обнаружили новые виды грибов

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Сотрудники Института биологии Коми провели экспедицию в нацпарке «Койгородский», во время которой обнаружили новые виды грибов. Биологи поделились своим открытием с «Коми Гор».

Это первое крупное исследование на предмет биоразнообразия грибов в регионе. По словам старшего научного сотрудника Марины Паламарчук, специалисты собрали достаточно крупный материал, который сейчас активно обрабатывается.

Всего на территории парка выбрали около 150 видов грибов, восемь из которых оказались краснокнижными. Но главной находкой стали те виды, которых раньше в Коми не наблюдалось. К ним относится, например, Млечник камфорный, который, по всей видимости, пришел в регион с юга.

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