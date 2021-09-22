Житель Коми столкнулся с угрозами из 90-х

К нему пришел криминальный авторитет Фото: Архив "КП"

В Ухте 45-летний местный житель стал объектом угроз местного криминального авторитета. Он стал преследовать ухтинца, требуя отдать деньги на «воровской общак».

В первый раз подозреваемый забрал у мужчины 20 тысяч рублей еще в июле минувшего года. Поводом к вымогательству стало обещание покровительства в преступных действиях. На тот раз потерпевший согласился дать деньги, поскольку был напуган влиянием бывшего преступника.

Но мужчина на этом не успокоился и продолжал требовать новые суммы. Тогда потерпевший пошел в полицию. Во время рассмотрения дела его фигурант не признал вину и отказался от компенсации денег потерпевшему.

Прокуратура направила дело в суд.

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