В Коми коечный фонд для больных ковидом вновь сократили

В Коми ковид-пациентами занято более 1,5 тысяч коек Фото: Архив "КП"

В Коми на 80 ковид-коек стало меньше. О сокращении коечного фонда сообщил глава республики Владимир Уйба.

По его словам, 30 мест для больных коронавирусом закрыли в госпитале ветеранов, который с сегодняшнего дня переходит в обычный режим работы, а также 50 коек закрыты в санатории «Кедр». Руководитель региона отметил, что лечебное заведение также перейдёт в обычный режим.

— В «Кедре» ковидных коек больше не осталось, поэтому после дезинфекции он продолжит работу в санитарно-оздоровительном режиме, — пояснил Уйба.

Отметим, что всего в республике занято 1 510 коек из 1 947.

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