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Здоровье22 сентября 2021 10:40

В Коми запас вакцины стал ещё больше

Источник:kp.ru
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Республика получила дополнительную партию вакцины накануне

Республика получила дополнительную партию вакцины накануне

Фото: Архив "КП"

Коми получила ещё 9,5 тысяч доз вакцины. Об этом рассказал глава республики Владимир Уйба. По его словам, на сегодняшний день в регионе создан большой запас препарата от коронавируса.

— Запас вакцины стал еще больше - 153 тысячи 641 доза, — сказал он в своём традиционном видеообращении.

От отметил, что этого хватит для успешной вакцинации населения. Он призвал всех жителей Коми, кто ещё не посетил прививочные пункты, сделать это.

— У нас еще есть время вакцинироваться до подъема заболеваемости, — заявил Уйба.

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