Трое жителей Коми лишились 70 тысяч рублей при бронировании поездок

Фото: архив КП

Трое жителей Коми лишились более 70 тысяч рублей при бронировании поездок. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Так, ухтинка 1987 года рождения зашла на сайт «БлаБлаКар» и забронировала поездку в Чебоксары. Представитель компании прислал ей ссылку для оплаты. Ухтинка перешла по ней, ввела реквизиты, и с ее счета было списано почти 4 600 рублей. Никакого подтверждения о покупке билета ей не пришло, а собеседник перестал выходить на связь. По факту случившегося проводится проверка.

Ухтинец 2002 года рождения собирался уехать в Печору. По такой же схеме он перевел неизвестному 6 тысяч рублей и не смог больше с ним связаться. Житель Усть-Вымского района 1991 года рождения заказал на «БлаБлаКаре» билет из Ухты в Микунь. Он созвонился с водителем, а затем прошел по ссылке для платежа. Мужчина ввел реквизиты, и с его счета было списано более 55 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми две женщины лишились 34 тысяч, пытаясь купить билеты на поезд и самолет