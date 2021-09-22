Владимир Путин поблагодарил студентов из Сыктывкара

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Президент России Владимир Путин выразил благодарность студентам Сыктывкарского медицинского колледжа им. И.П. Морозова. Он подписал соответствующий указ об их поощрении.

Глава государства отметил Александру Истомину, Полину Карманову, Людмилу Миронову, Дарью Наймушину и Ксению Шеркунову. Он поблагодарил их за вклад в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Также благодарности удостоилась фельдшер Территориального центра медицины катастроф Екатерина Курсова.

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