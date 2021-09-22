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Общество22 сентября 2021 12:00

Владимир Путин поблагодарил студентов из Сыктывкара

Источник:kp.ru
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Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

Президент России Владимир Путин выразил благодарность студентам Сыктывкарского медицинского колледжа им. И.П. Морозова. Он подписал соответствующий указ об их поощрении.

Глава государства отметил Александру Истомину, Полину Карманову, Людмилу Миронову, Дарью Наймушину и Ксению Шеркунову. Он поблагодарил их за вклад в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Также благодарности удостоилась фельдшер Территориального центра медицины катастроф Екатерина Курсова.

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