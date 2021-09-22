В Коми «Газель» врезалась в Hyundai: пострадали две женщины

Фото: управление ГИБДД по Коми

Во вторник, 21 сентября, в Ухте столкнулись «Газель» и Hyundai Solaris, в результате чего пострадали две женщины. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 15.17. Мужчина 1992 года рождения ехал за рулем «Газели» по улице Первомайской. Напротив дома №6 водитель решил переехать с крайней правой стороны налево. При этом он не уступил дорогу и столкнулся с Hyundai Solaris.

В результате ДТП пострадали женщины 1996 и 1963 года рождения, находившиеся в салоне легковушки. Госпитализация им не потребовалась. Водитель ГАЗ за рулем с 2011 года.

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