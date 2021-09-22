В России появился первый интерактивный путеводитель по Коми

Фото: пресс-служба правительства Коми

В России издали первый интерактивный путеводитель по Республике Коми. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Издание содержит 15 маршрутов, а также справочную информацию для туристов. В путеводители имеются практические советы, коми словарь, адреса, контакты и карты. Читатели смогут узнать о главных достопримечательностях региона, а также о том, как покорить вершины Урала, добраться до столбов выветривания Маньпупунёр и прогуляться по нацпарку «Югыд ва» и Печоро–Илычскому заповеднику.

Путеводитель представлен в онлайн–магазинах: ЛитРес, Лабиринт, Ozon и Wildberries. Кроме того, издание будет доступно читателям государственных и муниципальных библиотек.

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