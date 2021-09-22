Пьяный сыктывкарец без прав угнал Audi A6

Фото: pexels.com

В Сысольском районе жителя Сыктывкара 1995 года рождения подозревают в угоне Audi A6. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратился местный житель. Он рассказал, что оставил иномарку возле дома. Позднее он услышал звук работающего двигателя, но не придал этому значения. Мужчина решил, что это сын вернулся домой. Однако позднее тот позвонил и рассказал отцу, что видел его машину, проехавшую по улице. Оказалось, что машину действительно угнали.

Подозреваемого задержали в Эжвинском районе Сыктывкара. Ранее его не раз привлекали к уголовной ответственности.. Молодой человек, находясь в Визинге, заметил, что в салоне лежат ключи от авто, а сама машина не закрыта, и воспользовался этим. Возбуждено уголовное дело. В МВД уточнили, что прав у фигуранта нет, и за руль он сел пьяным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пьяный житель Коми угнал «восьмерку» и попал в ДТП