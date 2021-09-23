Во время веселой посиделки житель Коми зарезал друга

Он признался во всем Фото: Архив "КП"

В Сосногорске местная прокуратура утвердила заключение по делу 42-летнего уроженца Нижнего Одеса. В этом поселке городского типа летом произошло убийство.

Первоначально ничего не предвещало трагической развязки: приятели сидели на кухне дома, выпивали и в целом хорошо проводили время. Однако на фоне алкоголя начала проявляться агрессия, и мужчина не нашел другого выхода из ссоры, кроме как зарезать его ножом.

Он продолжал наносить удары товарищу, целясь в голову. В итоге, предварительно воткнув нож в глаз и челюсть, сельчанин вонзил лезвие другу прямо в артерию. В итоге пострадавший умер от кровопотери. Виновник его смерти признался во всем, сейчас прокуратура передала его дело в суд.

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