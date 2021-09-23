Суд в Коми обязал детей расплатиться за грехи отца

Однако это история со счастливым концом Фото: Архив "КП"

«Сбербанк» через суд добился того, чтобы получить деньги от детей человека, оформившего кредит. Как пишет Ухтинский городской суд, двое детей были обязаны выплатить долг за своего умершего отца.

После смерти должника в итоге банк решил взыскать деньги с его совершеннолетних наследников. Буква закона оказалась на стороне кредитной организации: договором не предусматривалось списание долга после смерти человека, а дети вступили в права наследования. Это означает, что унаследовали они не только вещи, но и долги отца.

Однако суд удовлетворил требования банка лишь отчасти: доля долга была уже погашена еще при жизни мужчины, а того, что осталось после его смерти, не хватает для уплаты. В итоге возврат долга оказался невозможным и детей освободили от этого обязательства.

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