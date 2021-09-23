Трое жителей Кирова попались на наркобизнесе в Коми

Их задержали как раз во время расширения бизнеса Фото: Архив "КП"

Двое мужчин и женщина родом из Кирова предстали перед Сыктывдинским райсудом по обвинению в преступлениях, связанных с наркотиками. Оказалось, что они давно занимаются наркобизнесом, а в Коми приехали, чтобы расширить территорию их деятельности.

Они закупали растительные наркотики в Санкт-Петербурге, а продавали в Кирове через интернет. Дальше они делили прибыль, оставляя десятую часть на развитие бизнеса. Осенью прошло года они приехали в Коми, в село Ыб, чтобы оставить первые закладки. Попались они в селе Пажга, где их задержали полицейские.

Правоохранители выяснили, что мужчины познакомились в колонии, когда отбывали наказание за аналогичное преступление. Женщина же является матерью четверых детей, однако ее лишили родительских прав в отношении двоих из них. Все они признали вину.

С учетом биографии подсудимых суд отправил мужчин на 10 и 12 лет в колонию особого режима. Женщина же будет отбывать наказание 8 лет в колонии общего режима.

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