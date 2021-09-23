В Сыктывкаре коронавирусом чаще заражаются молодые люди

Реже всего коронавирус находят у младенцев
Фото: Архив "КП"
Администрация столицы Коми опубликовала данные по заболеваемости коронавирусом в городе по возрастам. Оказалось, что чаще всего заражаются жители в возрасте 30-49 лет.
Данные представили за период 13-19 сентября. За это время коронавирус диагностировали у 568 сыктывкарцев. 202 из них находятся в возрастном диапазоне 30-49 лет. На втором месте по заболеваемости – люди в возрасте 50-64 лет, на третьем – пенсионеры старше 65 лет.
Реже всего болеют коронавирусом дети до года – маленьких пациентов в Сыктывкаре всего три.
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