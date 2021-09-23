В Сыктывкаре священник впервые причащал в красной зоне

Фото: Иоанн Коюшев

На Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября в красной зоне, где содержатся больные ковидом, впервые прошло причастие. Провел его иерей Иоанн Коюшев, который поделился впечатлениями о новом опыте в соцсетях.

По его словам, меры безопасности в больнице соблюдались: священника одели в защитный костюм, в котором проводить службу было нелегко. Иерей отметил, что даже просто нахождение в этом костюме – подвиг, не говоря уже о работе, которую выполняют медики. Вся процедура, включая облачение и само причастие, заняла один час.

«Искренне благодарю всех, кто каким-либо образом был причастен к этому доброму делу. Можно ли здесь писать имена - не знаю. Но именно им - нижайший поклон. Вы большие молодцы. С пожеланиями бра и благоденствия вам и всему медицинскому персоналу», – Иоанн Коюшев.

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