Жителям Коми станут доступны еще несколько стран с 5 октября

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Россия открывает границы с еще рядом стран. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Так, российским туристам станут доступные перелеты в Данию, Джибути, Новую Зеландию, Перу, ЮАР, а также в Гоа и Тенерифе.

Отмечается, что штаб также принял решение продлить перелты и в Танзанию - до 1 ноября.

Напомним, днем ранее РФ возобновила авиасообщение еще с четырьмя странами — Испанией, Ираком, Кенией и Словакией, а также отменила все ограничения на перелеты с Белоруссией.

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