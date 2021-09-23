Глава Коми решил наказать глав администраций районов за неисполнений поручений

Владимир Уйба упрекнул руководителей четырех районов за неисполнение поручений Фото: Архив "КП"

Главы Сосногорска, Воркуты, Корткеросского и Усть-Вымского районов будут наказаны за неисполнений поручений. Об этом заявил руководитель региона Владимир Уйба на заседании по безопасности дорожного движения (БДД).

На совещании стало известно, что руководитель вышеназванных администраций не выполнили в срок задачи, связанные с обеспечением безопасности на дороге. Глава Коми остался крайне недоволен этим фактом и сообщил, что чиновников и всех ответственных ждет порицание.

Он также добавил, что мероприятия, касающиеся БДД, никто с них не снимает: они должны быть выполнены, сообщает БНК.

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