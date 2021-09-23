Власти Коми намерены повысить престиж водителей пассажирских автобусов

Глава Коми поручил повысить престиж водителей пассажирских автобусов Фото: Архив "КП"

В Коми намерены повысить престиж водительской профессии. Об этом стало известно в ходе заседания в правительстве республике по вопросам безопасности дорожного движения.

В частности, глава региона Владимир Уйба поручил профильным ведомствам изменить критерии отбора на должность водителя пассажирских автобусов, а также пересмотреть зарплаты работников общественного транспорта. По его мнению, высококвалифицированные специалисты будут охотнее идти на работу при улучшении условий труда, что в свою очередь, поднимет престиж самой профессии.

Перед этим заявлением он заслушал доклад начальника отдела транспорта министерства экономического развития и промышленности Владимира Котова, который сообщил, что в Коми снизилось количество ДТП с участием пассажирских автобусов на 40%. Однако цифры Уйбу не впечатлили.

- Мы забыли про классы водителей автобусов. Нужно немедленно возвращать «классность» и оплату за нее. Кого мы сажаем за руль? Сажаем того, кто придет - а мы доверяем ему людские жизни, - цитирует слова руководителя республики БНК.

В заключении Владимир Уйба дал поручение рассмотреть вопрос об изменении порядка приема водителей автобусов на работу, который будет учитывать класс, стаж, опыт работы. Также он поручил разработать механизм для повышения зарплат шоферов.

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