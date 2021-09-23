«Сотрудники банка» украли у семьи из Коми 2,6 миллиона рублей

Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

Мошенники украли у семьи из Воркуты более 2 миллионов 600 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, женщине 1974 года рождения и ее супругу 1984 года рождения три недели звонили неизвестные и представлялись сотрудниками службы безопасности банка. Собеседники сообщали, что на имя пары пытаются незаконно оформить кредиты. Они убедили семью сходить в банки, оформить кредит и перевести деньги на «безопасный счет». В итоге они перевели 2 631 922 рубля на абонентские номера, указанные «консультантами». Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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