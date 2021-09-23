В Сыктывкаре 80-летний пенсионер погиб под колесами поезда

В Сыктывкаре под колесами поезда погиб 80-летний мужчина Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре при трагических обстоятельствах скончался 80-летний местный житель. Он умер от множественных травм, полученных после столкновения с поездом.

Как сообщает издание «Комиинформ», мужчина двигался вдоль путей на перегоне в Човью, пикет №4, когда услышал сигнал поезда. Пенсионер обернулся посмотреть в сторону поезда, но упал и не смог встать. Поезд проехался прямо по мужчине.

Прибывшие на место медики попытались реанимировать мужчину, однако его сердце остановилось в карете скорой помощи.

По данному факту гибели правоохранители проводят проверку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погибшая под колесами тепловоза 16-летняя девочка не услышала сигналы из-за громкой музыки (подробности)